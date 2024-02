To so najboljše aplikacije za Applova nova očala

Tri tisoč petsto ameriških dolarjev vredna Applova naprava Vision Pro je v rokah prvih kupcev, v Cupertinu pa so poskrbeli za zavidanja vreden začetni nabor aplikacij.

Očalom Apple Vision Pro ob izidu ne manjka aplikacij, ki osmislijo nakup žafransko drage naprave za prikaz obogatene resničnosti in prostorsko računalništvo. Čeprav jim manjka nekaj težkokategornikov, med njimi Netflix, YouTube in Spotify, prve kupce poleg Applovih programov in iger navdušujejo Microsoftovi pisarniški programi 365, ki vključujejo komunikacijski pripomoček Teams, urejevalnik besedila Word, preglednice Excel, predstavitve PowerPoint, elektronsko pošto Outlook, OneNote in Loop z edinstvenimi orodji, prilagojenimi obogateni resničnosti AR.

Za filmsko in televizijsko zabavo skrbi Disney+, ki vključuje celo nabor filmov s prikazom 3D. Pogovori Zoom podpirajo Applove osebnosti Persone, ki udeležence med klici predstavljajo z ustvarjenimi animiranimi ter na reakcije govorca odzivnimi podobami. Dostop do filmov in serij ponuja tudi Max, aplikacija Warner Bros. in Discovery, ki ponudbo nadgradi s športom in novicami ter naslovi v ločljivosti 4K ter prostorskim zvokom Dolby Atmos. Z očali je mogoče spremljati ameriški ligi v košarki in bejzbolu (NBA in MLB), načrtovati novo notranjost doma (Lowe’s Style Studio), obiskovati koncerte (AmazeVR Concerts) in igrati klasične namizne igre v mešani ali popolnoma virtualni resničnosti (Game Room).