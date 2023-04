To je ARTEMIS, robotski Lionel Messi

ARTEMIS je humanoidni robot, ki ga je razvila ekipa inženirjev na ameriški univerzi UCLA v Los Angelesu. Od drugih robotov se loči s sposobnostjo brcanja žoge.

ARTEMIS ali Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability je 142 centimetrov visok in 38 kilogramov težek robot, ki uporablja napredno tehnologijo za ohranjanje ravnotežja ob močnih udarcih in potiskih. Zna teči in brcati žogo. Profesor robotike Dennis Hong pravi, da je robot namenjen za gašenje požarov in reševanje ob naravnih nesrečah. Da bi ga usposobili za zahtevne naloge, so ga najprej naučili igrati nogomet.

Robotu so inženirji po meri zasnovali aktuatorje, ki se obnašajo kot biološke mišice. Aktuatorji so vzmetni, krmiljeni s silo in predstavljajo velik napredek v primerjavi s togimi, pozicijsko krmiljenimi aktuatorji, ki jih ima večina robotov. ARTEMIS okončine premika s pomočjo elektrike, ki je tišja in učinkovitejša od hidravlike, hkrati pa je tudi čistejša, saj hidravlični sistemi pogosto puščajo tekočine.

Ali mora biti Lionela Messija strah bomo videli julija na predstavitvi robotovih nogometnih sposobnosti na RoboCupu v Franciji.