Objavljeno: 11.9.2025 08:00

TLC predstavil očem prijazen telefon

TCL je predstavil NXTPAPER 60 Ultra, telefon z zaslonom iz elektronskega črnila in poudarkom na zaščiti oči.

Na sejmu IFA 2025 je kitajski TCL predstavil telefon NXTPAPER 60 Ultra, ki izstopa z najnovejšo različico zaslonske tehnologije NXTPAPER, zasnovane za udobnejšo uporabo in zaščito oči. NXTPAPER 60 Ultra je prvi pametni telefon podjetja s tehnologijo NXTPAPER 4.0, ki združuje prednosti zaslonov OLED in elektronskega papirja. Zaslon vključuje zaščito pred modro svetlobo, površino proti bleščanju in svetlost brez utripanja. Posebnost je tudi način Ink Mode, ki z enim pritiskom preklopi v prikaz, ki posnema klasično elektronsko črnilo. Nova generacija prinaša ostrejšo sliko, boljše barve in umetno inteligentne načine za prilagajanje zaslona očem. Pod površjem gre za srednjerazredni telefon z operacijskim sistemom Android, s 7,2-palčnim 120 Hz zaslonom, ločljivostjo 1080p in procesorjem MediaTek Dimensity 7400. Ima 12 GB fizičnega in dodatnih 12 GB virtualnega pomnilnika ter trojno kamero, kjer izstopa 50 MP periskopski teleobjektiv s 3-kratno optično in 6-kratno digitalno povečavo brez vidnih izgub. Telefon poganja baterija s kapaciteto 5.200 mAh. 

NXTPAPER 60 Ultra bo najprej na voljo v Evropi, Latinski Ameriki in Aziji, z začetno ceno 500 evrov za model z 256 GB pomnilnika.

