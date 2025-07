Objavljeno: 2.7.2025 07:00

Tisoče severnokorejskih uslužbencev prikrito na daljavo delalo v ameriških podjetjih

Ameriško pravosodno ministrstvo je vložilo obtožnice zoper devet ljudi, ki so skrbeli za prikrito zaposlovanje računalnikarjev iz Severne Koreje za delo na daljavo v ameriških podjetjih. En Američan, šest Kitajcev in dva Tajvanca so obtoženi prevare, pranja denarja, kraje identitete, nepooblaščenega dostopa v računalniški sistem in kršenja mednarodnih sankcij.

Več tisoč severnokorejskih operativcev je delalo v ameriških podjetjih na daljavo, pri čemer so se pretvarjali, da gre za lokalne prebivalce. V letih 2021-2024 so obtoženi ukradli identiteto vsaj 80 posameznikov in pridobili zaposlitve v več kot sto ameriških podjetjih. Tam so potem v resnici delali uslužbenci iz Severne Koreje, ki so uporabljali strežnike obtožencev v ZDA, da so prikrili svojo lokacijo. Podjetja niso mogla opaziti, da se ne povezujejo iz ZDA.

V preiskavah na 21 lokacijah so zasegli več kot sto prenosnih računalnikov in druge opreme, ki so jo uporabljali za dostop do interneta v ZDA. Zasegli so tudi 21 spletnih domen, 29 bančnih računov ter naprave KVM (keyboard-video-mouse). Obtoženci so povzročili vsaj tri milijone dokazljive škode, poleg tega pa so Severnokorejci kradli izvorno kodo in druge poslovne skrivnosti. Glavni namen pa je bilo zbiranje deviz za severnokorejski režim.

DOJ