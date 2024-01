Tipkovnice dobivajo novo tipko!

Mineva 30 let, odkar se je Microsoft odločil, da tipkovnicam manjka ena tipka, in dodal tipko z logotipom Windows, ki danes odpre meni Start, z drugimi tipkami pa je še uporabnejša. Kakor je bil svoj čas meni Start konceptualni preskok pri uporabi računalnikov, je dandanes to umetna inteligenca. Zato je Microsoft napovedal še novo tipko.

Povedano z drugimi besedami je umetna inteligenca v domačih računalnikih prinesla prvo strojno spremembo. Novi računalniki z Windows 11 bodo podpirali posebno tipko Copilot, ki bo odprla istoimenskega pomočnika z umetno inteligenco.

Tipko Windows je Microsoft v svoje tipkovnice (Natural Keyboard) uvedel leta 1994 in kmalu so jo posvojili tudi drugi proizvajalci. Če si velik ali največji, lahko standarde prilagajaš po svoje, pa kmalu postanejo de facto standardi in se jim uklonijo še ostali – na internetu to najlepše dokazuje Google.

Tipka Copilot se bo ugnezdila na desno stran preslednice, med tipki desni Alt in pušice. Tam imajo današnje tipkovnice pogosto desni Control, včasih še eno kopijo tipke Windows ali celo tipko Meni. Sedaj bo tam tipka Copilot, ki sprva ne bo obvezna, sčasoma pa bo nujna za računalnike, ki jih bodo OEM-i sestavljali in opremljali z Windows 11 – tako se gradijo "standardi". Pritisk nanjo bo odprl Copilota.

Windows Blog