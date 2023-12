Tipkovnica za oblikovalce

Priljubljena spletna platforma za oblikovalce Figma je predstavila svoj prvi kos strojne opreme.

Figma Creator Micro Keyboard se od običajne QWERTY tipkovnice precej razlikuje, saj ima le 12 tipk in dva gumba za obračanje. Skupno omogoča izvajanje 48-ih različnih bližnjic izmed 150-ih, kolikor jih je v ponudbi. Michael di Genova, soustanovitelj podjetja Work Louder, ki je s Figmo sodelovalo pri snovanju izdelka, je poudaril, da so vse tipke razporejene v mreži, kar olajša mentalno pomnjenje prilagojenih bližnjic. Gumbi z odzivom dajejo uporabniku povratno informacijo, da je bil ukaz poslan. Mišice si odziv zapomnijo in posamezniku med delom po krajšem uvajanju ne bo treba o njih razmišljati. Figmo Creator Micro Keyboard lahko naročimo za 139 ameriških dolarjev (končna cena bo 159 dolarjev) in jo bomo dobili v drugem četrtletju leta 2024. Tipkovnica podpirala operacijske sisteme macOS, iOS, Windows in Linux.