Tipkanje s pomočjo misli

Znanstveniki iz univerze Stanford so razvili in uspešno preizkusili poseben možganski vsadek, s katerim lahko uporabnik “tipka” znake in besede zgolj z mislijo nanje. Vsadek so uspešno preizkusili s prostovoljcem, ki ima paralizirane roke, s pomočjo prototipnega vmesnika BCI (brain-computer interface) pa je uspel v računalnik vnašati besedila s hitrostjo tja do 90 znakov na minuto. Za primerjavo, povprečna hitrost tipkanja z navadno tipkovnico je nekje med 150 in 200 znaki na minuto.

Za področje krmiljenja računalnikov s pomočjo misli, sploh pa za področje pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami, je to velik korak naprej. Dosedanji prototipi za krmiljenje računalnikov s pomočjo misli so se osredotočali zlasti na sposobnost premikanja kurzorja po zaslonu in s tem krmiljenja posebne zaslonske tipkovnice, kar pa je bistveno počasnejši način vnosa besedil. Nova smer razvoja zna iz misli uporabnika neposredno razločiti posamezno črko in s tem omogočiti bolj naravno uporabo računalnika.

Zanimiv je zlasti način, kako so znanstveniki pristopili k razpoznavi črk. Namesto, da bi uporabnik mislil na podobo črke, se s treningom privadi na misli, kako bi znak napisal s pisanimi črkami. Vmesnik BCI nato iz dela možganov namenjenega nadzoru motorike izlušči posamezno črko.

Znanstveniki navajajo, da je ob ustreznem treningu sistem zaznaval črke v realnem času z zanesljivostjo 94,1%, kar se je dalo celo izboljšati celo na 99%, če je bila obdelava podatkov o mislih opravljena kasneje, torej z več časa na voljo. Dosežena hitrost vnos besedila je primerljiva s tisto, ki jo danes uporabniki dosegajo na pametnih telefonih, kjer je seveda vnos besedil počasnejši kot pri uporabi fizičnih tipkovnic.

Avtorji so mnenja, da je dosežek zelo pomemben, a je kljub vsemu šele vrh ledene gore. Brez dvoma se bo dalo zanesljivost in hitrost razpoznave črk še izboljšati, najbrž celo prek meje, ko bi bil vnos s pomočjo misli hitrejši kot tipkanje na fizično tipkovnico. Čeprav znanstveniki zagotavljajo, da je vsaditev tovrstnih tipal zdravstveno varna, pa je trenutno sam postopek še vedno zapleten in predrag, da bi bil uporabljen v širšem obsegu.