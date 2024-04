Tipala za zaznavanje svetlobe so lahko vohunsko orodje

V nedavni študiji, ki jo je izvedel Laboratorij za računalništvo in umetno inteligenco na MIT (CSAIL), so raziskovalci odkrili, da bi lahko senzorji ambientalne svetlobe v pametnih telefonih služili kot improvizirane kamere.

Tipala za zaznavanje svetlobe so v telefonih običajno namenjena prilagajanju svetlosti zaslona glede na svetlobne razmere v okolici, a raziskovalci univerze MIT so jih z uporabo algoritma za računalniško obdelavo slik uspeli uporabiti kot improvizirano kamero. S pomočjo podatkov o intenziteti svetlobe, ki jo senzorji zaznajo, so rekonstruirali slike dogajanja v okolici. Odkritje odpira nove možnosti za zlorabo zasebnosti, saj bi lahko takšni senzorji, čeprav se zdijo nenevarni, dejansko beležili in prestrezali uporabniške interakcije, kot so drsenje, dotikanje in vlečenje na zaslonu med uporabo aplikacij ali brskanjem po spletu. Uporabniki bi tako bili izpostavljeni nadzoru brez svojega zavedanja ali soglasja.

Raziskovalci iz CSAIL so opozorili na nujnost zaostritve dovoljenj za dostop do teh senzorjev v operacijskih sistemih pametnih telefonov. Predlagajo, da se zmanjša natančnost in frekvenca vzorčenja podatkov s senzorjev, s čimer bi omejili možnosti za zlorabo. Poleg tega študija priporoča oblikovne spremembe naprav, vključno z premestitvijo senzorjev stran od neposredne bližine uporabnika, na primer na stranice naprave, da se prepreči neželeno zajemanje vizualnih informacij.