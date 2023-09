Tinder bo za napredno iskanje ljubezni računal 500 ameriških dolarjev mesečno

Tinder je predstavil novo naročniško možnost, ki stane 500 ameriških dolarjev na mesec.

Tinder Select je posebna storitev, ki bo na voljo zgolj odstotku najbolj aktivnih uporabnikov aplikacije za zmenkarije. Omogočila jim bo dostop do ekskluzivnih funkcij, vključno z zmožnostjo Skip The Line, ki drugim omogoča, da vidijo uporabnikov profil po tem, ko jim ta pokaže zanimanje, tudi če nimajo zlate ali srebrne članarine, in Direct Message, ki bo dvakrat na teden omogočila pošiljanje sporočila brez zahtevanega ujemanja. Uporabniki se morajo za sklenitev naročnine prijaviti, oddati preverjeno fotografijo, prikazati resen namen za zvezo, naložiti štiri dodatne slike, objaviti pet interesov in biografijo.

Aplikacija Tinder ima 75 milijonov aktivnih uporabnikov in je na voljo v več kot 190-ih državah sveta.