Tim Cook gre v pokoj

Po poročanju časnika Financial Times se Apple pripravlja na menjavo vodstva.

Viri časnika razkrivajo, da si uprava in najvišje vodstvo v zadnjem času pospešeno prizadevata za načrtovanje Cookovega nasledstva. Kot najverjetnejši kandidat za prevzem vodilnega položaja se omenja John Ternus, podpredsednik za strojni inženiring, vendar končna odločitev po navedbah časnika še ni bila sprejeta. Čeprav poročilo ne navaja razlogov za pospešene priprave, sogovorniki poudarjajo, da ti niso povezani s trenutnimi poslovnimi rezultati podjetja. Apple naj novega izvršnega direktorja ne bi imenoval pred objavo naslednjih četrtletnih rezultatov konec januarja, ki bodo zajemali ključne praznične prodajne številke. Viri dodajajo, da se lahko časovni okvir napovedi še spremeni.

Poročilo prihaja le nekaj ur po tem, ko je svoj zadnji dan pri Applu preživel nekdanji operativni direktor Jeff Williams, ki je svojo upokojitev napovedal že julija. Operativno vodenje je letos predal Sabihu Khanu, njegove preostale naloge pa so razdelili med več visokih vodstvenih članov, med katerimi je tudi Ternus. Apple je nedavno doživel tudi zamenjavo na finančnem vrhu. Dolgoletni finančni direktor Luca Maestri je odstopil, njegovo mesto pa je prevzel Kevan Parekh, prej podpredsednik za finančno načrtovanje in analize.

Poročilo Financial Timesa tako napoveduje, da se največje tehnološko podjetje na svetu pripravlja na eno najpomembnejših vodstvenih sprememb v zadnjem desetletju.