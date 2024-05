TikTok toži ZDA zaradi zahteve po prodaji

Kitajski lastnik TikToka je vložil tožbo ZDA, v kateri nasprotuje nedavno sprejetemu zakonu, ki terja odprodajo TikToka, sicer bo v ZDA prepovedan. ByteDance trdi, da so s tem tudi ameriškim državljanom kršene ustavne pravice do svobode izražanja. Tožba je bila pričakovana, saj je ByteDance zakonu vseskozi nasprotoval.

V tožbi trdijo, da zakon Američanom krši pravice iz prvega amandmaja, saj bi jim omejitev ali prepoved TikToka onemogočila komunikacijo in izražanje na tej platformi. K temu dodajajo, da je nemogoče odprodati podjetje v zgolj 270 dneh, kar zahteva zakon. Podjetje pojasnjuje, da tudi ne more dobiti kitajske licence za izvoz tehnologije algoritma v ZDA, medtem ko ameriški zakon zahteva prav to. ByteDance opozarja, da z zakonom razplet samo en: 19. januarja prihodnje leto bo TikTok v ZDA ugasnil.

Tragične napovedi velja jemati z rezervo, saj se ByteDance bori za ohranitev statusa quo, dolgoročno pa za preživetje. ZDA po drugi strani želijo preprečiti razširjanje kitajske propagande in obvarovati osebne podatke Američanov, da ne bi padli v kitajske roke.