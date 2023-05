TikTok toži Montano zaradi prepovedi uporabe aplikacije

Kitajski velikan je uresničil grožnjo in vložil tožbo zoper odločitev ameriške zvezne države Montana, ki je kratko malo prepovedala distribucijo te aplikacije. Tiskovna predstavnica podjetja Brooke Oberwetter je dejala, da je po njihovem mnenju takšna prepoved protiustavna, zato zahtevajo odpravo prepovedi.

Spomnimo, da je Montana že aprila sprejela zakonodajo, ki prepoveduje distribucijo Tiktoka, minuli mesec pa je zakon začel veljati. V praksi to ne pomeni, da je uporaba kazniva, se pa ne bo smel TikTok pojavljati v trgovinah z aplikacijami, denimo Play Storu in App Storu. Razlog je kakopak varnost, saj oblasti v Montani menijo, da je TikTok tesno povezan s kitajsko vlado in da omogoča odtekanje podatkov na vzhod in vohunjenje za ameriškimi državljani. TikTok to odločno zanika, čeprav se je v preteklosti že izkazalo, da so zasledovali kakšno novinarko.

TikTok v tožbi trdi, da Montana takšnega zakona ne more sprejeti. Zadeve, ki se tičejo nacionalne varnosti, lahko urejajo le zvezni zakoni, trdijo. Prav tako naj bi prepoved kršila ustavno zagotovljene svoboščine, med drugim do izražanja in gospodarske pobude. Tožba je sicer naslovljena na državnega tožilca Austin Knudsen, ki vodi organ za pregon.

Če se bo zakon zares začel uporabljati, se bo to zgodilo šele 1. januarja 2024 – morda pa tudi kasneje, če se vmes zgodijo kakšne začasne odredbe.