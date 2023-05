TikTok priznal, da je zasledoval novinarko

ByteDance, lastnik TikToka, je redno in odločno zanikal, da bi nepooblaščeno sledil uporabnikom in zbiral podatke o njih. A za kulisami se dogajajo tudi nepravilnost, je na lastni koži izkusila novinarka Financial Timesa Christina Criddle. Da so ji sledili, jo je TikTok obvestil kar sam.

Iz TikToka so ji sporočili, da so štirje njihovi zaposleni vpogledovali v njeno lokacijo. To so počeli brez dovoljenja, ko so iskali druge zaposlene, ki so se pogovarjali z novinarji. Christina Criddle je bila govorila z zaposlenimi in pripravljala prispevke o razmerah v podjetju. Zato so omenjeni zaposleni pogledali, kje je bila naprava z njenim naslovom IP, in te podatke primerjali s podatki o lastnih zaposlenih, da bi našli vir informacij.

Pri tem je posebej strašljivo, da je Christina Criddle uporabljala račun, ki je bil odprt v imenu njenega mačka in na katerem so bile le živalske fotografije. Kljub temu ji je TikTok sledil, pri čemer ne ve, kako dolgo in kje vse. A dovolj je bilo, da je imela TikTok nameščen na svojem osebnem telefonu, pa so lahko ugotovili, kdo je lastnik profila. To pomeni, da TikTok ve o uporabnikih precej več, kot ti sami razkrivajo na profilih. In da njegovi zaposleni – če je verjeti podjetju, le izjemoma in so za to sankcionirani – te podatke lahko vidijo.

BBC