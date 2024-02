TikTok pod lupo Evropske komisije

Evropska komisija je začela preiskavo storitve TikTok, ki jo nudi kitajsko podjetje ByteDance v istoimenski aplikaciji. TikTok je obnorel svet, kamor sodijo tudi mladi. Preiskavo so uvedli v okviru akta o digitalnih storitvah (DSA), ki posebej ureja zaščito mladoletnih uporabnikov. Komisija sumi, da TikTok tega ne opravlja zadovoljivo.

Komisija je analizirala poročilo o upravljanju tveganj, ki ga je septembra lani predložil TikTok, uradne odgovore podjetja na poizvedbe Komisije in druge informacije. Na podlagi zbranih obvestil se je odločila uvesti preiskavo, v kateri bo preverila še zlasti, ali TikTok ustrezno upravlja tveganja. Algoritmi, kakršnega uporablja TikTok, je lahko povzročijo efekt zajčje luknje (rabbit hole), ko uporabnike za dolgo časa prikujejo pred zaslon. Analiza tveganj je nujna, da se zaščiti duševno zdravje mladoletnih uporabnikov in prepreči konzumacija problematičnih vsebin, ki lahko vodijo v radikalizacijo.

Poleg tega bo Komisija preverila še, ali je TikTok transparenten pri oglaševanju, ali varuje zasebnost uporabnikov – zlasti otrok – in ali so za oglase ustvarili pregledne repozitorije. Tretji problem je dostopnost podatkov za raziskovalce, ki je po mnenju Komisije pomanjkljiva, a jo DSA zapoveduje.

Komisija nima časovnega roka, do kdaj mora preiskavo končati. V njej bo pridobila dodatne informacije, tako od TikToka kakor od strokovnih javnost in konkurence. Če bo ugotovila kršitve, lahko izreče do šest odstotkov globalnega letnega prometa visoko kazen. Na to se bi TikTok gotovo pritožil. Lahko pa Komisija ugotovi, da kršitev ni.

EK