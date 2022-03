Objavljeno: 7.3.2022 12:00

TikTok onemogočil objave iz Rusije

Z družbenega omrežja TikTok so danes sporočili, da ustavljajo vse objave iz Rusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot so zapisali na Twitterju, želijo zagotoviti varnost svojega osebja in spoštovanje novega ruskega zakona o "lažnih novicah".

"V luči novega ruskega zakona o 'lažnih novicah' nimamo druge izbire, kot da ustavimo prenose v živo in objavo novih vsebin v našem video servisu, medtem ko preučujemo varnostne implikacije tega zakona," so še zapisali pri družbi. Kot so dodali, njihov servis sporočil medtem normalno deluje.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v petek podpisal zakon, po katerem je za namerno širjenje domnevnih lažnih informacij o ruski vojski zagrožena 15-letna zaporna kazen. Mediji v Rusiji v svojih poročilih o vojni v Ukrajini ne smejo uporabljati izrazov napad, invazija ali napoved vojne. Moskva namreč vojno označuje kot posebno vojaško operacijo.

Zaradi zakona so začasno ustavili delo svojih novinarjev v Rusiji britanski BBC, ameriška tiskovna agencija Bloomberg News in televizija CNN, pa tudi RTV Slovenija se je odločila, da se dopisnica iz Moskve ne bo oglašala v program.

STA