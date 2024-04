TikTok ni naprodaj

ByteDance, matično podjetje TikToka, bo raje ukinil delovanje TikToka v ZDA kot ga prodal ameriškemu podjetju, če mu ne uspe na sodišču preprečiti predlagane prepovedi.

Ameriška vlada, pod vodstvom predsednika Bidna, je izrazila zaskrbljenost, da bi lahko Kitajska preko TikToka vohunila za Američani in zbirala občutljive podatke. Zato je sprejela zakon, ki daje podjetju ByteDance do 19. januarja 2025 časa, da proda TikTok ali ga odstrani z ameriškega trga. ByteDance trenutno raziskuje razne pravne možnosti v ZDA, s katerimi bi zakon onemogočil, a je v primeru neuspeha, pripravljen zapustiti ameriški trg. Prodaja, pravijo pri podjetju, ne pride v poštev, saj so posebni algoritmi, ki so ključnega pomena za uspeh TikToka, pomemben del njihovega poslovanja. TikTok sicer ni glavni vir prihodkov podjetja ByteDance, zato jim njegova ukinitev v ZDA ne bi znatno škodovala.