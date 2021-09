TikTok na kitajskem za otroke omejen na 40 minut na dan

Kitajska različica aplikacije TikTok uvaja »način za najstnike«, ki bo otroke, mlajše od 14, omejil na 40 minut na dan.

Aplikacija se imenuje Douyin, novost pa velja za vse, ki so mlajši in so se v aplikacijo prijavili s pravim imenom. Hkrati bo aplikacija tem uporabnikom nedostopna od desetih zvečer do šestih zjutraj. Podjetje starše prosi, da otrokom pomagajo se prijaviti s pravim imenom, ali pa da jim ročno vklopijo omenjeno funkcijo. Seveda se omejitvam enostavno izognemo z vpisom pod lažnim imenom, a je na kitajskem vse večji pritisk po tovrstnih omejitvah, tako vprašanje, če ne bo prišlo do dodatnih zaostritev. Douyin je imel lani okoli 490 milijonov uporabnikov.