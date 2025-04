Objavljeno: 7.4.2025 05:00

TikTok kljub izteku roka za prodajo še vedno deluje

Prišel in odšel je 5. april, ko bi moral ByteDance prodati TikTok, da bi se izognil prepovedi delovanja v ZDA, pa se ni zgodilo nič. ByteDance je še vedno v kitajski lasti, v ZDA se sicer sramežljivo oglašajo nekatera podjetja, ki bi ga želela kupiti, a do kakršnegakoli dogovora je še zelo daleč. Zakaj torej TikTok še vedno deluje? Ker mu je Trump samovoljno podaljšal rok.

Zakon, ki je zapovedoval njegovo prodajo, je to terjal do 19. januarja. Dan pozneje je Trump izkoristil klavzulo, ki omogoča enkratno podaljšanje roka do 90 dni na predsednikovo zahtevo. Trump mu je tedaj dodelil 75 dni, ki so se iztekli 5. aprila. Dan pred tem je Trump objavil izvršni ukaz, da je TikTok dobil še 75 dni, čeprav zakon ponovnega podaljšanja ne dopušča.

Zakonitost tega ukaza je torej močno vprašljiva, a dokler Trumpa ne obtoži Kongres, se mu ne more zgoditi nič. Prav tako bi prepoved delovanja TikToka morali zahtevati organi pregona ali pristojno ministrstvo, ki jih obvladuje aktualna administracija. TikTok za zdaj ostaja dostopen, čeprav je to v nasprotju z zakonom, za sprejetje katerega si je v prvem mandatu močno prizadeval prav Trump. Zakon je bil potem sprejet lani.