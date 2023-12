TikTok je postala prva aplikacija z desetimi milijardami zaslužka

Družabna aplikacija za objavo in ogled kratkih videoposnetkov je dosegla nov mejnik, postala je prva neigralna mobila aplikacija, ki je ustvarila 10 milijard potrošnje.

Aplikacija TikTok, ki je leta 2021 dosegla milijardo mesečno aktivnih uporabnikov, je zdaj postala prva mobilna aplikacija, ki ni igra in je ustvarila 10 milijard dolarjev potrošnje uporabnikov na tržnicah Apple App Store in Google Play skupaj. Prihodek se na naslov razvijalcev TikToka steka z naslova digitalnih kovancev, virtualne valute, ki jo uporabniki lahko porabijo za nagrajevanje ustvarjalcev na platformi. Slednji digitalne kovance nato po želji zamenjajo za pravi denar, pri čemer TikTok zadrži 50% izplačila. Najbolj priljubljen nakup v aplikaciji je paket 1.321-ih kovancev za dvajset ameriških dolarjev, ki predstavlja četrtino prihodkov TikToka. TikTok prav tako ustvarja prihodke zunaj nakupov v aplikaciji, kot so oglaševanje in e-trgovina s TikTok trgovino, vendar ta sredstva pri znesku desetih milijard niso upoštevana.