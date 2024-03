Objavljeno: 19.3.2024 05:00

TikTok bo morda v ZDA blokiran, na Kitajskem pa je že od začetka

TikTok je nesrečna aplikacija, ker je v lasti podjetja ByteDance, ki je po mnenju številnih zahodnih držav preblizu kitajski partiji. Na službenih telefonih je že marsikod prepovedana, sedaj pa se v ZDA krešejo iskre zaradi predlaganega zakona, ki bi od ByteDancea terjal odprodajo TikToka, sicer mu grozi prepoved delovanja v ZDA.

Pristojni odbor v ameriškem predstavniškem domu je že minuli teden osnutek zakona soglasno sprejel, enako so glasovali tudi na plenarni seji. Tam je 352 poslancev zakonu prikimalo, 65 pa jih je bilo proti. Zakon sedaj čaka na glasovanje v senatu, kjer je njegova usoda precej manj jasna.

Kitajska se seveda zelo kritično odziva na dogajanje. Iz Pekinga so sporočili, da bodo sprejeli vse ustrezne ukrepe za zaščito svojih interesov, kar je v resnici precej nenavadno, če je ByteDance res neodvisen od države. Podjetje deluje v Pekingu, registrirano pa je na Kajmanskih otokih. Kitajska grozi z gospodarskimi posledicami, saj na bi blokada ogrozila 300.000 delovnih mest v ZDA.

Ob tem pa je svojevrstna ironija, da je TikTok na Kitajskem – prepovedan in blokiran. Tam so vsa zahodna družbena omrežja prepovedana, pa tudi za druge aplikacije obstajajo večinoma kitajski kloni. Namesto TikToka ljudje uporabljajo Douyin, ki deluje podobno, le da ima neposredno povezavo do kitajskih oblasti. Douyin je na voljo izključno na Kitajskem, tam pa je zelo transparenten – nadzor in cenzura sta vanj vgrajena.