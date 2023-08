Thunderbird oživlja priljubljeno zmožnost brskalnika Firefox

Poštni odjemalec Thunderbird bo dobil zmožnost, ki so jo razvijalci Mozille v brskalniku Firefox kljub njeni priljubljenosti ukinili.

Odjemalec elektronske pošte Mozilla Thunderbird je z nedavno nadgradnjo uporabniškega vmesnika Supernova zopet zasijal in prepričal številne uporabnike, ki si želijo brezplačne, odprtokodne alternative za elektronsko korespondenco. Razvijalci Mozille kljub uspehu ne počivajo in napovedujejo nadaljnje posodobitve, vključno z eno, ki bo v življenje obudila nekdaj nadvse priljubljeno spletno storitev za deljenje datotek.

Firefox Send je bil brezplačen spletni program za deljenje datotek, ki je ljudem omogočal nalaganje datotek do velikosti 1GB in njihovo deljenje z drugimi prek posredovane povezave. Datoteke, ki so se po določenem času samodejno brisale, so lahko uporabniki dodatno zaščitili z geslom. Storitev je bila izjemna alternativa za hitro deljenje datotek brez uporabe storitev shranjevanja v oblaku. Prvič je bila na voljo avgusta 2017 in hitro postala zelo priljubljena med uporabniki, na žalost tudi med takimi, ki niso imeli najboljših namenov. Zaradi množičnega pošiljanja zlonamerne kode prek storitve Firefox Send, so pri Mozilli julija 2020 storitev začasno ukinili.

Na žalost se Firefox Send ni vrnil, saj je bil ukinjen septembra 2020 skupaj s Firefox Notes. V istem času je Mozilla odpustila več kot 250 zaposlenih, kar je podjetju med drugim omejilo tudi sposobnost preiskovanja problemov z zlonamerno programsko opremo v storitvi Firefox Send. Ker je bila storitev skladno s politiko podjetja odprtokodna, kloni živijo še danes. Zdaj pa je ekipa razvijalcev Thunderbirda razkrila, da se Firefox Send ponovno rojeva v okviru družine njihovega poštnega odjemalca. Čeprav je storitev še v zgodnji fazi razvoja, predvidevamo, da bo delovala podobno kot nalaganje velikih datotek v Gmailu, ki jih Google samodejno naloži v Drive in prejemnikom v resnici pošlje le povezavo do njih.