Objavljeno: 4.4.2025 17:00

Thunderbird bo plačljiv

Odprtokodni odjemalec elektronske pošte Thunderbird se pripravlja na preobrazbo, s katero želi postati sodobna alternativa storitvam, kot sta Gmail in Outlook.

Mozilla ima v načrtu niz novih spletnih storitev, s katerimi želi ekipa nadomestiti funkcionalnost, ki jo dandanes nudijo veliki ponudniki v obliki povezanih ekosistemov. Da bi se uspešno zoperstavili tekmecem, kot sta Google Workspace ali Microsoft 365, bodo splavili plačljivo ponudbo Thunderbird Pro, ki bo vključevala orodje za usklajevanje terminov Thunderbird Appointment, prenovljeno orodje za varno deljenje datotek Thunderbird Send, umetno inteligentnega pomočnika Thunderbird Assist ter sodobno gostovanje elektronske pošte Thundermail z moderno podporo protokolom, kot je JMAP (naslednik IMAP). Posebna pozornost bo namenjena tudi zaščiti podatkov in možnostim za šifriranje od pošiljatelja do prejemnika. Testna infrastruktura je v EU, kar morda pomeni, da bodo uporabniki lahko izbirali jurisdikcijo hrambe svojih podatkov. To bi bila prava redkost v svetu množičnih spletnih storitev.

Aktivni člani skupnosti bodo del storitev od začetka imeli zastonj, medtem ko bodo ostali uporabniki morali zanje plačati. Poteza je posledica visokih stroškov gostovanja in vzdrževanja infrastrukture. Čeprav Mozilla Foundation finančno ne podpira Thunderbirda, je projekt lani prejel 10,3 milijona ameriških dolarjev izključno od donacij uporabnikov. Novi plačljivi model želi zagotoviti dolgoročno stabilnost, brez kompromisov glede načel odprte kode.