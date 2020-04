Težave z nadgradnjo za Windows – izbrisane datoteke

Objavljeno: 26.4.2020 11:40

Z rednimi posodobitvami sistema Windows se pojavljajo tudi občasne težave – po zadnji taki nadgradnji so nekaterim uporabnikom izginile vse datoteke s pogona C.

Pri Microsoftu so sicer povedali, da preko njihove telemetrije in povratnih informacij strank teh težav sicer niso zasledili, v spletu pa se najde kar nekaj komentarjev na to temo. Konkretni popravek, ki naj bi bil odgovoren za težave, je KB4549951, ta je namenjen Windows 10 različicam 1903 in 1909, gre pa za varnostni popravek. Nekaterim uporabnikom po namestitvi prepreči vnovični zagon sistema, med pogostimi težavami pa je tudi povezovanje z omrežji WiFi in Bluetooth.

V primeru težav se sicer priporoča zagon Microsoftovega čarovnika za odpravo težav z nadgradnjami (Windows Update Troubleshooter), čeprav imamo z njem mešane izkušnje.