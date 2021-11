Objavljeno: 19.11.2021 11:56

Texas Instruments gradi nove tovarne procesorjev

Podjetje bo začelo gradnjo dveh novih tovarn za proizvodnjo procesorjev, skupaj bodo odšteli do 30 milijard dolarjev.

Obe tovarni bosta zgrajeni v ameriški zvezni državi Texas, gradnja se naj bi začela prihodnje leto. Tovarni naj bi začeli z obratovanjem leta 2025, seveda če bo šlo vse po planih. Pri tem velja opozoriti, da gre za procesorje, namenjene uporabi v proizvodnji industriji ter v avtomobilizmu. Ti procesorji so torej manj napredni kot procesorji, ki jih poznamo iz pametnih telefonov in računalnikov, še vedno pa gre za področje, ki je v tem trenutku v hudem pomanjkanju. V ta segment se podjetjem do nedavnega ni splačalo vlagati, saj so marže razmeroma nizke, z vse večjimi pritiski na dobavne verige in proizvodnjo pa se tudi tu ekonomika pač spreminja. TI ima sicer še eno tovarno v gradnji, ta naj bi začela s proizvodnjo v drugi polovici prihodnjega leta, še ena pa leta 2023.

Texas Instruments je sicer eno največjih podjetji na svetu za proizvodnjo procesorjev in različnih integriranih vezij. Sedež imajo v mestu Dallas, torej v zvezni državi Texas, v lasti pa imajo preko 45.000 patentov.