Testi CAPTCHA so vse težji

Testi CAPTCHA, ki se uporabljajo za preprečevanje vstopa botov na spletna mesta, postajajo vse težji.

Nismo osamljeni, večina uporabnikov spleta je mnenja, da so testi CAPTCHA, katerih uspešna rešitev spletno mesto prepriča, da smo obiskovalci iz mesa in krvi, iz leta v leto težji. Vizualne uganke, kot so izbiranje slik z motorji, mostovi ali prehodi za pešce, so zaradi napredka tehnologije zlonamernih akterjev postale zapletene in nenavadne ter povzročajo nemalo preglavic običajnim uporabnikom. Wall Street Journal med drugim poroča o testih z izbiro kopenskih živali ter klikom na predmet pred predmetom, ki jih slaba desetina ljudi ne reši pravilno. Kevin Gosschalk, izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Arkose Labs, opozarja, da bo tehnologija CAPTCHA še napredovala v smeri, ki bo zahtevala reševanje vedno težjih ugank, saj se zlonamerne tehnologije za strojno reševanje tovrstnih preizkusov neverjetno hitro razvijajo. Obstajajo celo podjetja, ki so specializirana za reševanje CAPTCHA ugank, kar sili razvijalce v ustvarjanje še bolj kompleksnih in domiselnih izzivov.

Testi CAPTCHA se torej razvijajo v smer, kjer ne gre več zgolj za prepoznavanje slik, temveč za logično reševanje, kar predstavlja novo obdobje v boju proti avtomatiziranim napadom na spletne platforme. Trend narekuje potrebo po nenehnem prilagajanju in inovacijah v tehnologijah spletnega varovanja.