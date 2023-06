Test umetne inteligence, ki iz 100.000 dolarjev naredi milijon

Mustafa Suleyman, soustanovitelj raziskovalnega laboratorija za umetno inteligenco DeepMind, ki ga je ustanovilo podjetje Google, meni, da bi morali biti boti z umetno inteligenco, kot je ChatGPT, testirani na njihovi sposobnosti pretvoriti 100.000 ameriških dolarjev v milijon.

Suleyman, ki je bil nekoč vodja uporabne umetne inteligence v projektu DeepMind in je zdaj izvršni direktor in soustanovitelj Inflection AI, pripravlja novo knjigo z naslovom "The Coming Wave: Technology, Power, and the Twenty-first Century's Greatest Dilemma" (Prihajajoči val: Tehnologija, moč in največja dilema 21. stoletja). V knjigi Suleyman zavrača tradicionalni Turingov test, saj nam ta ne pove ničesar o tem, kaj sistem zmore ali razume in ali je razvil kompleksne notranje samogovore ter se lahko ukvarja z načrtovanjem na abstraktnih časovnih horizontih, kar je ključno za človeško inteligenco.

Turingov test, ki ga je v 50-ih letih prejšnjega stoletja predstavil Alan Turing, preučuje, ali ima stroj inteligenco na človeški ravni. Med testom človeški ocenjevalci določijo, ali govorijo s človekom ali strojem. Če lahko stroj deluje kot človek, potem opravi test. Namesto primerjanja inteligence umetne inteligence s človeško inteligenco Suleyman predlaga, da bota z umetno inteligenco opremimo s kratkoročnimi cilji in nalogami, ki jih lahko izpolni z malo človeškega vložka, v procesu, znanem kot umetno sposobna inteligenca ali ACI. Za doseganje ACI Suleyman trdi, da bi morali boti z umetno inteligenco opraviti nov Turingov test, v katerem prejmejo začetno naložbo 100.000 ameriških dolarjev, ki jo morajo spremeniti v milijon. Kot del testa mora bot raziskati poslovno idejo za spletno trgovino, razviti načrt za izdelek, poiskati proizvajalca in izdelek nato tudi prodati.

Suleyman pričakuje, da bo umetna inteligenca to zmogla v naslednjih dveh letih in bo lahko globalnemu gospodarstvu letno prispevala 4,4 bilijona ameriških dolarjev.