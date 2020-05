Test Apple iPhone SE - video

Apple ima v primerjavi z ostalimi proizvajalci pametnih telefonov izredno enostavno prodajno linijo in podobno enostavne izide novih telefonov. Zadnja leta predstavijo tri telefone na leto, modeli prejšnjih let pa ostajajo v prodaji, a se jim (prepočasi, a vseeno) nižajo cene. Doslej so že nekajkrat preizkusili svojo srečo tudi z nekoliko cenejšo alternativo – preizkušeni iPhone SE je že drug telefon s to oznako (velja seveda povedati, da je Applovo dojemanje besede »cenejši« relativno – telefon v prosti prodaji stane okoli 500 evrov). A to je pač slabih tristo evrov manj kot naslednji iPhone v prodajni verigi – jeseni predstavljen iPhone 11.

Zanimiva pa je taktika – SE uporablja ohišje, ki je praktično enako ohišju starejšega iPhone 8, a v resnici sega to ohišje vse do iPhone 6 izpred petih let. Vanj pa so vgradili res zmogljiv procesor najnovejših telefonov iPhone 11.

Več v naslednjem Monitorju, že zdaj pa smo o iPhone SE posneli video prispevek.

bZg_8xbeV5M