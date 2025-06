Objavljeno: 26.6.2025 09:00

Teslini samovozeči taksiji ne znajo voziti

Prvi dnevi Teslinih robotskih taksijev so polni napak, vožnje po napačni strani ceste, nenadnih zaviranj in nevarnih ustavljanj za odlaganje potnikov.

Tesla je v mestu Austin zagnala svojo storitev robotaksijev z majhnim številom vozil, ki sicer vozijo po omejenem območju in se izogibajo zahtevnim križiščem, a jim vseeno vsakodnevno uspe narediti večje število kardinalnih napak. Vozila fantomsko zavirajo, se ustavijo brez očitnega razloga, se peljejo po napačni strani ceste in odlagajo potnike sredi največje prometne gneče. Težave bržkone izvirajo iz Teslinih sistemov samodejne vožnje, ki temeljijo zgolj na kamerah in nimajo radarja ali lidarja.

Kljub optimističnim izjavam uporabnikov na družbenih omrežjih, Teslini taksiji sprva prevažajo le vplivneže, informacije z Reddita in videoposnetki na spletišču X kažejo drugačno sliko. Ker Teksas trenutno ne zahteva uradnega poročanja o incidentih, so informacije na voljo le po zaslugi uporabnikov. Musk medtem vztraja pri cilju, ki znaša milijon samovozečih vozil do konca naslednjega leta.