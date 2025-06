Teslini robotski taksiji že vozijo

Tesla je v Teksasu zagnala preizkusno fazo z desetimi vozili Model Y, v katerih na sovoznikovem sedežu sedi varnostni nadzornik.

Storitev prevoza brez voznika, ki jo Elon Musk vidi kot prihodnost podjetja, je za zdaj dostopna zgolj v Austinu in le izbranim vplivnežem na družbenih omrežjih. Vozila vozijo po omejenem območju in se izogibajo zahtevnim križiščem. Kljub omejeni splavitvi delnice Tesle rastejo, saj vlagatelji upajo, da bo storitev pomagala prebuditi podjetje po padcu prodaje in kritikah Muskovih političnih stališč. Musk je napovedal, da bo vožnja stala simboličnih 4,20 ameriškega dolarja, v prihodnjih mesecih pa naj bi v promet poslali do 1000 robotskih taksijev ter razširili storitev v San Francisco in Los Angeles. Se pa Tesla trenutno sooča z več preiskavami Nacionalne uprave za varnost v prometu (NHTSA) glede svojih sistemov za popolnoma avtonomno vožnjo in še ni pridobila vseh potrebnih dovoljenj. Novi zakoni o avtonomnih vozilih v Teksasu bodo začeli veljati septembra, zakonodajalci pa pozivajo podjetje, naj do takrat zadrži širitev.