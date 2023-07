Teslini direktorji morajo podjetju vrniti 735 milijonov

Elon Musk, Larry Ellison in drugi sedanji ter nekdanji člani upravnega odbora podjetja Tesla so si neupravičeno izplačevali bajne denarne nagrade.

Če si bogat, to ni kraja. Tako nekako bi lahko pospremili sodbo proti nekdanjim in sedanjim članom upravnega odbora podjetja Tesla, med katerimi so Elon Musk, njegov brat Kimbal, medijski mogotec James Murdoch, soustanovitelj Airbnb Joe Gebbia in nekdanji CTO Tesle JB Straubel. Omenjeni so bili poleg drugih obtoženi s strani pokojninskega sklada policistov in gasilcev, da so si med leti 2017 in 2020 neupravičeno izplačali odškodnino v obliki enajstih milijonov delniških opcij podjetja. Tesla je trdila, da so bile delniške opcije uporabljene za zagotavljanje usklajenosti spodbud direktorjev s cilji vlagateljev, a sodišča z utemeljitvijo ni prepričala. Prejemniki tovrstnih nagrad morajo podjetju zdaj vrniti 735 milijonov ameriških dolarjev. Direktorji so se prav tako dogovorili, da za leta 2021, 2022 in 2023 ne bodo prejemali nadomestil in da spremenijo način njihovega izračuna.

CEO Tesle Elon Musk se sicer bori z ločeno tožbo, v kateri brani svoj plačilni paket v vrednosti 56 milijard dolarjev. Tožbo je vložil delničar Richard Tornette, ki trdi, da je bil Musku neupravičeno dodeljen največji odškodninski paket v človeški zgodovini, čeprav se ni v celoti osredotočal na Teslo. Leta 2020 je Musk prejel prvega od obrokov v vrednosti 700 milijonov dolarjev kot del tega paketa.