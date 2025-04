Objavljeno: 18.4.2025 19:00

Teslini avtomobili se bodo sami pripeljali do kupcev

Elon Musk napoveduje, da bodo Teslina vozila že do konca leta 2025 sposobna, da se popolnoma samostojno pripeljejo do kupcev.

Muskova vizija je drzna, avto naj bi zapustil tovarno v Teksasu, se sam zapeljal na drugi konec države, sproti načrtoval polnjenje, se izognil prometnim zamaškom in pripeljal neposredno pred vhodna vrata naročnika. Čeprav se ideja sliši kot znanstvena fantastika, je po Muskovih besedah tehnologija FSD Unsupervised (popolnoma samostojna vožnja brez nadzora) že skoraj pripravljena. Prvi preizkusi v okviru napovedane mreže robotskih taksijev naj bi se začeli že junija letos. Ko bo Tesla dokazala, da je vožnja brez nadzora varna, bodo avti poleg prevoza potnikov opravljali tudi samostojne dostave, s tem pa bi Tesla revolucionirala celoten proces prodaje vozil.

Ena ključnih prednosti samostojnih dostav bo znižanje stroškov. Trenutno so stroški dostave vključeni v ceno vozila in vsebujejo transport, osebje in delovanje dostavnih centrov. Če bo Tesla to odpravila, lahko še dodatno zniža ceno vozil ali pa poveča svoj dobiček. Poleg finančnih koristi bo boljša tudi izkušnja za kupce. Namesto da bi se morali odpraviti po avto v center, nas bo Tesla preprosto obvestila, da je naš novi avto prispel in ko bomo pogledali skozi okno, bo že čakal pred hišo. Brez voznikov, brez stikov, brez čakanja.

Vseeno obstajajo pomembne ovire. Ena večjih je infrastruktura za polnjenje, ki za zdaj ne omogoča samostojnega polnjenja, nakar je tu še zakonodaja. Vsaka ameriška zvezna država (in druge države po svetu) ima svoja pravila glede avtonomne vožnje, zato bo potrebna počasna uvedba, najprej na omejenih področjih, nato širitev.