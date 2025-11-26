Teslinega samovozečega sistema FSD nihče noče

Elon Musk je priznal, da si noben drug avtomobilski proizvajalec ne želi licencirati Teslinega sistema Full Self-Driving.

Elon Musk je dolga leta trdil, da je Teslina prednost na področju avtonomne vožnje tako velika, da bodo konkurenti prej ali slej morali prevzeti FSD, če želijo ostati v igri. V praksi pa se to ni zgodilo. Eden od razlogov je, da tradicionalni proizvajalci zahtevajo tehnologijo, ki je pred uvedbo preverjena po strogih varnostnih standardih. Tesla uporablja drugačen pristop, saj pogosto izdaja preizkusne različice FSD in se pri preizkušanju zanaša na uporabnike, kar je vodilo do številnih preiskav in tožb. Primer Modela Y, ki je trčil v stoječe policijsko vozilo, je Tesla pred kratkim rešila s poravnavo tik pred sojenjem, kar je industriji poslalo jasen signal o tveganjih. Medtem proizvajalci, kot je Toyota, raje sodelujejo z Waymom, ki ponuja bolj preverjene rešitve.

Resnica je preprosta: avtomobilska industrija ne želi prevzeti odgovornosti za tehnologijo, ki še ni dovolj zanesljiva, Tesla pa noče prevzeti odgovornosti za napake svojega sistema.