Objavljeno: 14.11.2025 08:00

Tesline baterije gorijo

Tesla se znova sooča z vpoklicem izdelka, tokrat ne zaradi svojih električnih vozil, temveč zaradi baterijskega sistema Powerwall 2 AC, namenjenega shranjevanju energije v gospodinjstvih in manjših poslovnih objektih.

V ZDA je vpoklicanih približno 10.500 enot, kupljenih med novembrom 2020 in decembrom 2022. Naprava, ki jo uporabniki uporabljajo za shranjevanje sončne energije ali energije iz omrežja, predstavlja potencialno nevarnost zaradi napake na litij-ionskih baterijskih celicah. Ameriška komisija za varnost potrošniških izdelkov (CPSC) je opozorila, da lahko te baterije med običajno uporabo prenehajo delovati, se pregrejejo, začnejo kaditi ali celo zagorijo, kar pomeni resno tveganje za požar, poškodbe ali smrt. Do zdaj je bilo prijavljenih 22 primerov pregrevanja, med njimi šest z dimom in pet s požarom, ki so povzročili manjšo materialno škodo, a brez poškodb ljudi.

Tesla je težavo pripisala napaki zunanjega dobavitelja baterijskih celic in že ukrepala. Na daljavo so izklopili skoraj vse prizadete naprave, preostale pa bodo fizično odklopili tehniki. Poleg tega bo Tesla vsem prizadetim uporabnikom brezplačno odstranila in zamenjala naprave. Lastnikom svetujejo, naj preverijo aplikacijo Tesla za morebitna obvestila o statusu svoje naprave.