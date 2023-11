Objavljeno: 21.11.2023 07:00

Tesle iz totalk živijo drugo življenje v Ukrajini

Tesle, ki svojo življenjsko pot v Severni Ameriki končajo v prometnih nesrečah, živijo svoje drugo življenje v Ukrajini. Vozila, ki jih v ZDA ali Kanadi mehaniki zaradi poškodb ne želijo več popravljati, se v Ukrajini kot karambolirana, a popravljena z originalnimi deli prodajajo po cenah, ki so primerljive s cenami novih na Zahodu.

V nekaterih primerih lahko prvotni lastniki to v živo spremljajo, ker so tesle pač povezane z njihovimi telefoni in jih obveščajo o dogajanju in lokaciji. Tri države, kamor se proda največ odsluženih tesel, so Nigerija, Združeni arabski emirati in Ukrajina. V Ukrajini je že devet odstotkov na novo registriranih vozil električnih, kar je primerljivo z ZDA in bistveno več kot v drugih vzhodnoevropskih državah.

V Ukrajini je elektrika poceni, davčni režim pa favorizira električna vozila. Tako so njihovi lastniki tudi povsem povprečni prebivalci, ne le premožni. To ne velja le za tesle, temveč tudi za druge električne avtomobile. Zanimivo je, da je vojna še povečala povpraševanje po teh vozilih.

Potovanje iz ZDA v Ukrajino traja od enega do pet mesecev, za kar skrbijo specializirani preprodajalci. Poleg električnih vozil novo življenje dobijo tudi baterije. Poškodovane baterije je možno razstaviti, rešiti dobre celice in z njimi napajati druge naprave, denimo viličarje.

Wired