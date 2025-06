Objavljeno: 16.6.2025 14:00

Tesla na testu avtonomne vožnje zapeljala mimo šolskega avtobusa in trčila v otroško lutko

Na testiranju organizacije The Dawn Project so se pokazale alarmantne pomanjkljivosti sistema Tesla Full Self‑Driving (FSD).

Organizacija The Dawn Project, ki ozavešča ljudi o nevarnostih nepopolne programske opreme, je z istomislečimi partnerji izvedla testiranje Tesline povsem avtonomne vožnje FSD. Teslin avtomobil je kar osemkrat zapored ponovil isto napako, zapeljal je mimo ustavljenega šolskega avtobusa z razprtim rdečim znakom in vklopljenimi lučmi in povozil lutko otroka, ki je predstavljala šolarja v predvideni coni otrok. Enostavna simulacija je pokazala, da Tesla Vision, ki temelji le na kamerah brez radarskih ali lidar senzorjev, ne prepozna ustavitve šolskega avtobusa kot nevarno situacijo. Medtem ko Tesla vztraja, da gre za nadzorovano beta funkcijo in da mora voznik biti ves čas pozoren, nasprotniki menijo, da so takšni programirani scenariji preveliko tveganje za javnost.

Rezultati testov so ponovno odprli razpravo o varnosti samovozečih sistemov in pristopih različnih proizvajalcev. Medtem ko Tesla stavi na nizke stroške in hitrejšo uvedbo popolnoma avtonomne vožnje zgolj s pomočjo kamer, drugi, na primer Waymo, Cruise in Zoox, implementirajo dodatne tehnologije za izboljšanje zaznavanja nevarnosti.

a2CNLkqrOME