Tesla želi pozabiti na brezplačno polnjenje

Pri Tesli želijo ukiniti program doživljenjskega brezplačnega polnjenja avtomobilov S in X, ki so ga kupcem ponujali na začetku svoje poti.

Na avtomobilskem trgu neznani proizvajalec je od skorajšnjega bankrota postal vodilna sila industrije. A pot do uspeha je bila dolga in pri Tesli so morali zanj trdo delati ter sklepati kompromise. Eden slednjih je bilo doživljenjsko brezplačno polnjenje modelov S in X, s katerim so želeli pridobiti kupce. In so jih, saj je bilo brezplačno polnjenje na lastnih polnilnih postajah v času zelo omejene infrastrukture ogromna prednost. Neomejeno polnjenje brez dodatnih stroškov je pritegnilo številne kupce in še danes je na cestah po vsem svetu več sto tisoč Teslinih vozil, upravičenih do dotičnega bonusa.

Tesli brezplačno polnjenje danes predstavlja nepotreben strošek, ki ga bi se radi čim prej znebili. V ta namen so ustvarili program za zveste stranke Ownership Loyalty Benefit, ki lastnikom modelov S in X z brezplačnim Supercharger polnjenjem ponujajo dodatnih 5000 dolarjev popusta pri nakupu novega Teslinega vozila. Starega lahko dajo v račun, ali se zgolj odrečejo lastništvu. Pravica do brezplačnega polnjenja do smrti je namreč vezana na lastnika in ne avtomobil, kar je še ena od zvitih ukan Teslinih tržnikov.