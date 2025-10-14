Objavljeno: 14.10.2025 08:00

Tesla zaradi avtonomne vožnje na sodišču

Avstralski lastniki vozil Tesla so proti podjetju vložili kolektivno tožbo zaradi domnevno neizpolnjenih obljub o funkcijah samodejne vožnje.

Vozniki, ki so kupili modele Tesla Model 3 in Model Y, izdelane pred letom 2024, in so za sistem avtonomne vožnje Full Self-Driving (FSD) plačali 10.000 avstralskih dolarjev, tožijo Teslo, ker jim ta funkcionalnost še vedno ni dostopna. Tožbo vodi odvetniška pisarna JGA Saddler, kjer pravijo, da gre za tisoče oškodovanih kupcev. Ključ očitkov je, da je Tesla že od leta 2016 oglaševala, da so vsa nova vozila opremljena s strojno opremo, potrebno za popolno samodejno vožnjo. Generalni direktor podjetja Elon Musk je leta 2019 ponovil to trditev in dodal, da je potrebna le še nadgradnja programske opreme. Toda letos je med predstavitvijo rezultatov za vlagatelje priznal, da avtomobili s starejšo strojno opremo (HW3) potrebujejo popolno zamenjavo računalnika.

V Avstraliji ni jasno, kdo bo pokril stroške teh nadgradenj, niti kdaj naj bi jih uporabniki sploh prejeli. To je razburilo številne kupce, ki so se počutili ogoljufane. Nekateri so že vložili individualne tožbe, potem ko so več let zaman čakali na obljubljene funkcije, drugi pa so avtomobile medtem že prodali, ne da bi kadarkoli preizkusili FSD. Kolektivna tožba poleg neizpolnjenih obljub glede samodejne vožnje vključuje tudi očitke o fantomskem zaviranju in pretiranem oglaševanju dosega baterije. Primeri proti Tesli zaradi podobnih obtožb potekajo tudi v ZDA in na Kitajskem.