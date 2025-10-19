Objavljeno: 19.10.2025 20:00

Tesla vrača način samodejne vožnje, ki ne upošteva hitrostnih omejitev

Tesla je v sistemu Full Self-Driving (FSD) ponovno uvedla kontroverzni način vožnje z imenom Mad Max.

Način samodejne vožnje Mad Max omogoča še večje hitrosti in pogostejše menjave voznega pasu kot obstoječi Hurry. Čeprav način Mad Max ni popolna novost, prvič se je pojavil že leta 2018 kot del sistema Autopilot, je njegova vrnitev vse prej kot dobrodošla in je povzročila val kritik ter zaskrbljenosti glede varnosti. Manj kot 24 ur po izdaji so vozniki že poročali o incidentih, kjer je avto z nastavitvijo Mad Max ignoriral prometne znake in vozil krepko čez omejitve hitrosti.

Poleg očitnih težav z upoštevanjem prometnih pravil prihaja poteza v nepravem času. Ameriška nacionalna uprava za varnost v cestnem prometu NHTSA je namreč ravno prejšnji teden odprla novo preiskavo proti Tesli zaradi več kot 50 prijav o prometnih kršitvah in nesrečah, povezanih s sistemom FSD. Odločitev podjetja, da ravno zdaj ponovno lansira način vožnje, poimenovan po anarhični filmski franšizi, kjer velja zakon močnejšega, deluje kot provokacija in neodgovorno obnašanje, ki bi lahko še dodatno omajalo zaupanje v varnost njihove tehnologije.