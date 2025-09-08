Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 8.9.2025 10:00

Tesla spremenila definicijo popolnoma samostojne vožnje

Tesla je tiho spremenila definicijo svojega sistema Full Self-Driving (FSD) in se tako dokončno oddaljila od dolgoletne obljube popolnoma avtonomne vožnje brez nadzora voznika.

Od leta 2016 je Tesla trdila, da bodo vsi njeni avtomobili imeli strojno opremo za dosego popolnoma samostojne vožnje, pri čemer je Elon Musk vsako leto napovedoval, da bo to kmalu realnost. Podjetje je medtem prodajalo programski paket Full Self-Driving Capability za ceno do 15.000 ameriških dolarjev, z obljubo, da bo prek programske nadgradnje vozilo sposobno voziti samo. A skoraj desetletje pozneje je Tesla priznala, da vozila, izdelana med letoma 2016 in 2023, nimajo ustrezne strojne opreme za uresničitev te vizije, kljub temu da so jo lastnikom takrat obljubljali.

Tesla zdaj paket FSD prodaja pod oznako Full Self-Driving (Supervised), kjer drobni tisk izrecno navaja, da vozilo ni avtonomno in da tega tudi ne obljublja. Hkrati so bistveno spremenili tudi definicijo FSD, ki po novem pomeni napreden sistem vožnje, ki je zmožen izvajati prevozne naloge z avtonomno ali podobno funkcionalnostjo v določenih pogojih. Tako opisana funkcionalnost lahko vključuje tudi trenutni sistem, ki še vedno zahteva nenehen nadzor voznika. Lastniki vozil, ki so v preteklosti plačali za obljubljeno avtonomno prihodnost, se tako zdaj soočajo z bistveno drugačno resničnostjo.

