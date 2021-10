Tesla se seli iz Kalifornije v Texas

Elon Musk je na sestanku delničarjev napovedal selitev sedeža podjetja iz okolice San Francisca v mesto Austin v Texasu.

Razlogov za selitev je več, med njimi je odziv v Kaliforniji na koronavirus (zaradi česar so morali začasno zapreti tovarno) in težave zaposlenih z vse višjimi cenami stanovanj. V Austinu imajo tovarno, ki je pet minut od letališča in petnajst minut od središča mesta. Tovarna v mestu Fremont v Kaliforniji je bila nekoč sicer v lasti ameriškega koncerna General Motors, kljub selitvi sedeža podjetja nameravajo dvigniti proizvodnjo v tej tovarni (in drugi tovarni v Nevadi) za 50%.

Tesla se pridružuje drugim podjetjem, ki se selijo iz Kalifornije v Texas. Poleg omenjenih nižjih cen stanovanj imajo tudi manj stroge zakone glede zaposlitve. Med drugimi sta se preselila HP in Oracle, pa tudi Toyota.