Tesla razkrila milijardni vložek v bitcoin

Bitcoin je danes nepričakovano dosegel nove rekordne vrednosti, ko je sredi dneva v slabi uri poletel za več kot desetino in dosegel vrednost 45.000 dolarjev. Razlog je bila objava Tesle, da so kupili za 1,5 milijarde dolarjev bitcoina. Hkrati so potrdili, da nameravajo začeti sprejemati bitcoin kot plačilno sredstvo za svoje izdelke. Odziv trgov je bil silovit.

Čeprav so pojasnili, da še ni jasno, kdaj in kako bodo začeli sprejemati bitcoine, saj je še cel kup pravnih in regulatornih neznank, trgov to ni zmotilo. Bi pa lahko agencija za trg vrednostnih papirjev spet podrobneje pogledala Elona Muska, ki na Twitterju že nekaj dni intenzivno propagira kriptovalute – nazadnje je kvišku izstrelil dogecoin – pri tem pa ni razkril, da je njegovo podjetje investiralo vanje.

Spomnimo, da je imel Musk v preteklosti že hude težave s SEC, saj je na primer objavil nepotrjene (in kasneje nerealizirane) govorice, da se pripravlja odkup Tesle, pa tudi pri objavah o proizvodnji je bil preveč poetičen. Tedaj se je poravnal, plačal globo in zagotovil, da bo njegove čivke o podjetju pregledala pravna služba, preden bodo priobčeni svetu.

Tesla je vlagatelje še opozorila, da lahko nihajnost bitcoina vpliva na njihove poslovne rezultate.