Tesla prvič z letnim dobičkom

Objavljeno: 28.1.2021 11:00

Tesla je imela prvič v svoji zgodovini tudi na letni ravni dobiček – v zadnjem letu je ta znašal 721 milijonov dolarjev.

Podjetje je prodalo skoraj 500.000 avtomobilov, v zadnjem četrtletju kar 180.000. V tem četrtletju so imeli za dobrih deset milijard dolarjev prihodkov, 46% več kot v istem času lani. V lanskem letu so sicer zabeležili 826 milijonov dolarjev izgub. Kljub pozitivnim novicam je vrednost delnice padla za tri odstotke, saj so investitorji pričakovali več.

Velik del prihodkov je sicer na račun ekoloških kreditov, ki jih lahko prodajajo drugih avtomobilskim proizvajalcem. V EU (in tudi ponekod drugod, denimo v Kaliforniji) obstajajo zahteve glede izpustov vozil vsakega proizvajalca. Marsikateri proizvajalec ne dosega teh zahtev, s čimer odkupujejo te ekološke kredite od podjetji, ki imajo na tem področju presežek – torej od Tesle.

Po načrtih naj bi proizvodnjo vozil dvigovali za okoli 50% na leto, v letu 2021 naj bi proizvedli vsaj milijon vozil.