Objavljeno: 11.9.2025 09:00

Tesla omogoča lažje plačevanje polnjenja na tujih polnilnicah

Tesla je na Nizozemskem zagnala novo funkcijo MultiPass, ki omogoča, da lastniki Tesel plačujejo polnjenje na tretjih polnilnicah kar s kartico za odklepanje svojih vozil.

Funkcija MultiPass uporabnikom omogoča, da namesto uporabe kreditnih kartic ali registracije pri posameznih ponudnikih, na tuji polnilni postaji prislonijo Teslino kartico za odklepanje vozila in začnejo polnjenje. Znesek se nato samodejno zaračuna prek enakega načina plačila kot pri Superchargerjih. Vsi postopki se prikažejo v Teslini aplikaciji, kjer uporabniki lahko spremljajo zgodovino vseh polnjenj, tako na Teslinih kot na tujih polnilnih postajah. Pred prvo uporabo je treba funkcijo v aplikaciji aktivirati za vsako kartico posebej. Tesla želi s tem ohraniti nadzor in zagotoviti, da je uporaba povsem prostovoljna. 

Za zdaj je funkcija aktivna le na Nizozemskem, širitev po Evropi in nato po Severni Ameriki pa naj bi sledila kmalu. Ta korak je del širših prizadevanj podjetja za izboljšanje uporabniške izkušnje pri polnjenju tudi zunaj lastnega omrežja, ki vključuje že prikaz zasedenosti polnilnic v realnem času in navigacijo do preverjenih tretjih lokacij.

