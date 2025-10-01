Objavljeno: 1.10.2025 05:00

Tesla na Švedskem preizkuša samovozeči način za Evropo

Medtem ko je v ZDA samovozeči način upravljanja Teslinih vozil že nekaj običajnega, je v Evropi zakonodaja strožja. Tesla skuša v EU vstopiti na Švedskem, kjer so konec septembra izvedli prve teste v sodelovanju z Upravo za promet (Trafikverket).

Povedno je dejstvo, da je Tesla testirala FSD (full self-driving) V14, ki predstavlja najnovejšo verzijo, ki uradno sploh še ni dostopna. V ZDA na primer še vedno vozijo s starejšo verzijo 13, FSD V14 pa pričakujejo čez kak teden.

Tesla je ugotovila, da bo morala v Evropi tesno sodelovati s pristojnimi organi, če želi dobiti ustrezna dovoljenja. Samovoljnega testiranja na javnih cestah v Evropi ji ne dovolijo, prav tako ne more preprosto oddati vloge za dovoljenje in upati na najboljše. Na Švedskem so se zato povezali s Trafikverketom in na manj obljudenih cestah v praksi preizkusili FSD V14. Nekaj podobnega so že poleti počeli na Norveškem.

Naslednji korak bo testiranje v mestih. Sedaj bo Trafikverket približno mesec dni analiziral zbrane podatke, nato pa bodo po predvidevanjih izdali dovoljenje za prvi uradni test FSD na evropskih avtocestah in cestah. Tako daleč Tesla v Evropi še ni zmogla. In morda bo v prihodnjih mesecih ali letih prispela do dovoljenja, da FSD ponudi kot redno opremo.