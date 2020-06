Tesla Model S s podaljšanim dometom do 650 kilometrov

Tesla je najavila prihod nove različice avtomobila Model S, ki bo po uradni oceni ameriške agencije za okolje EPA imela domet 650 kilometrov.

To je okoli 20% več kot sedanji model Model S 100D ki uporablja enak komplet baterij – novi model se imenuje Model S Long Range Plus. Izboljšan domet so dosegli na štirih področjih - so nižja masa avtomobila, nova, bolj aerodinamična kolesa in gume, izboljšana učinkovitost pogonskega sklopa ter izboljšana regeneracija energije pri zaviranju, ki deluje tudi pri nižjih hitrostih kot pri dosedanjih modelih. Model bo zaenkrat na voljo le v ZDA, kdaj ga bodo ponudili tudi drugod po svetu, pa še ni znano.