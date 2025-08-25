Objavljeno: 25.8.2025 06:00

Tesla lastnikom Modela 3 prodaja ročico za smernika s ceno 350 USD

Tesla je na Kitajskem začela prodajati nadgradnjo, s katero lahko lastniki Modela 3 povrnejo nekaj, kar je proizvajalec sam odstranil.

Retro-fit komplet, ki stane 2500 juanov (približno 348 ameriških dolarjev), lastnikom Modela 3 omogoča, da zamenjajo gumbe na volanu s klasično ročico, ki je bila standard v prejšnjih različicah avtomobila. Model 3 v osveženi izdaji Highland, ki je leta 2023 najprej izšel na Kitajskem in nato v preostalem svetu, je poleg novih zaslonov in oblikovnih sprememb najbolj opazen prav po tem, česar nima. Tesla je namreč odstranila ročico za smernika. Vozniki morajo signale vklapljati prek volanskih gumbov in osrednjega zaslona, medtem ko Tesla odločitev zagovarja z vizijo minimalistične notranjosti in avtomatizirane vožnje. Ker so mnogi lastniki izrazili nezadovoljstvo in priznali, da jim manjka klasična ročica, se je Tesla zdaj odločila ponuditi rešitev, ki pa seveda ni brezplačna.

Zanimivo bo videti, ali bo podjetje komplet ponudilo tudi v ZDA in Evropi ter kakšna bo njegova cena.