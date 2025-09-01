Objavljeno: 1.9.2025 07:00

Tesla lagala, da nima podatkov iz nesreče svojega vozila

Tesla je vse od začetka sodnega procesa, ki se je v začetku avgusta končal z razsodbo, da je sokriva za nesrečo iz leta 2019, v kateri je ena oseba izgubila življenje, zatrjevala, da nima podatkov o nesreči. To je bilo sila nenavadno, saj je v podobnih primerih Tesla z veseljem ponudila podatke s strežnikov, ki so jo odvezovali krivde za nesreče. V resnici je Tesla imela podatke tudi tokrat, a bi še naprej lagala, če ne bi hekerji podatkov pridobili neposredno z vozila.

Vztrajno ponavljanje, da na Teslinih strežnikih ni nobenih podatkov iz vozila iz časa nesreče, je bilo v nasprotju s siceršnjo prakso. Odvetniki tožnikov so želeli izvedeti več, a je bila Tesla neomajna. Podatki naj bi bili sicer preneseni v oblak, a je nekdo v Tesli te označi za izbris, poroča The Washinton Post.

Tudi to je Tesla priznala šele po policijskih poizvedbah in analizah vozila. Zdelo se je, da podatkov z vozila ne bo mogoče rešiti. Nato pa je uporabnik X-a z vzdevkom @greentheonly uspel pridobiti podatke z vozila. Nenadoma so se podatki našli tudi na Teslinih strežnikih, ki so bili na koncu vključeni kot dokazno gradivo. Teslin odvetnik je – neprepričljivo – trdil, da imajo v Tesli precej neurejene podatke in da se je zgodilo nesrečno naključje, zaradi česar niso mogli takoj najti podatkov. Na koncu pa so jih, kakšna neverjetna sreča, uspeli najti. Kdove, ali bi jih tudi brez hekerskega vložka.

The Washington Post