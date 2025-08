Objavljeno: 4.8.2025 09:00

Tesla kriva za smrt pešca, ki ga je povozil Model S

Sodišče v Miamiju je odločilo, da je Tesla sokriva za prometno nesrečo, ki se je zgodila pred šestimi leti. George McGee je tedaj vozil Teslo Model S z vključeno funkcijo Autopilot, a niti voznik niti Autopilot vozila nista ustavila pred križiščem, ki je imelo znak stop. S hitrostjo sto kilometrov na uro je tesla prevozila križišče, ob tem pa trčila v par, ki je ob robu ceste gledal zvezde na nebu. Naibel Benavides je umrla, Dillon Angulo pa je bil huje poškodovan.

Tesla je trdila, da je odgovoren za upravljanje vozila voznik, četudi uporablja Autopilot. McGee se je branila, da je verjel, da bo Autopilot deloval kot avtonomna vožnja, ki bo prepoznala morebitne napake v vožnji in jih odpravila. Tesla je bila v preteklosti že večkrat močno kritizirana, ker je Autopilot označevala kot bolj avtonomen sistem, kot je v resnici.

Porota je zato razsodila, da nosi McGee dvotretjinski delež odgovornosti, Tesla pa tretjinskega. Žrtvama pripada 129 milijonov dolarjev odškodnine in 200 milijonov dolarjev kazenske odškodnine. To je prvi primer, v katerem je bila Tesla obsojena zaradi povzročitve prometne nesreče, saj so se v prejšnjih primerih vedno poravnali.

Morda pa se bo to spremenilo, saj se nameravajo na razsodbo pritožiti. Tesla trdi, da noben avtomobil leta 2019 niti danes ne bi mogel preprečiti te prometne nesreče. Trdijo, da je voznik zaradi prekoračene hitrosti in nepozornosti – med nesrečo je iskal telefon, ki mu je padel na tla – edini kriv za nesrečo. Sodba naj bi bila po njihovem mnenju krivična in bo zavrla razvoj tehnologije za avtonomno vožnjo.

Odvetniki žrtev so seveda drugačnega mnenja, ki mu je pritrdilo tudi sodišče. Dejali so, je Autopilot namenjen le avtocestam, a ga Tesla ni omejila nanje. Zavajajoče oglaševanje in statistike o varnosti pa so javnost nápak prepričale, da je Autopilot bistveno varnejši in zmogljivejši, kot je dejansko.