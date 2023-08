Tesla je pri ocenjenem dometu vozila pretiravala

Tesla je pri ocenjenem dometu svojih električnih vozil tako pretiravala, da so jih zasule pritožbe uporabnikov. Da bi se izognili množicam servisnih pregledov, so ustanovili kar posebno skupino, ki je imela eno samo nalogo – prepričati kupce, da je z vozilom vse v najlepšem redu, in se izogniti servisnemu pregledu.

Reuters poroča, kako je Tesla namenoma napihnila ocenjeni domet za dvakrat. Dokler je baterija sorazmerno polna, je ocena pretirano optimistična in šele pod 50 % se začne približevati realnejšim ocenam. To pa pomeni tudi, da vozniki to opazijo kot hitro zniževanje dometa. To je tako očitno, da so številni poklicati na reklamacije. A v resnici je šlo za namerno obnašanje, z vozilom pa ni bilo nič narobe. Tesla je zato ustanovila posebno skupino zaposlenih, ki so na teh vozilih pognali oddaljeno diagnostiko in voznikom nato zatrdili, da z vozilom ni nič narobe – ter preklicali njihov obisk servisa.

Tesla je želela ljudi prepričati, da je nakup električnega vozila primerljiv s klasičnim in da domet praktično ni faktor. V resnici je reklamirani domet tudi pri klasičnih vozilih pretiran, a ne tako ekstremno kakor pri Tesli. V številnih primerih je bil ta precenjen za 90 odstotkov, česar Tesla ne more razložiti zgolj z načinom vožnje, reliefom, vetrom ali temperaturo. Tesla je lagala.

Zaradi zavajanja je na primer Južna Koreja že kaznovala Teslo. Tudi neodvisni preizkusi so pokazali, da med vsemi proizvajalci Tesla najbolj pretirava. Teslina skupina za preklicevanje obiskov na servisu je tedensko preprečila več kot tisoč obiskov, dokler leta 2022 niso prenehali izvajati oddaljene teste. Reuters ni uspel ugotoviti, koliko časa je trajala ta praksa. Iz Tesle navedb ne komentirajo.

Reuters