Objavljeno: 22.12.2023 05:00

Tesla je leta lagala in za defekte obtoževala voznike

Reutersovi preiskovalni novinarji so ugotovili, da je Tesla vrsto let vedela, da so nekateri deli avtomobilov defektni in nagnjeni k okvaram, a so imeli mehaniki in prodajalci navodila to prikrivati. Strankam so neresnično zatrjevali, da so okvare posledica voznikovega ravnanja in poškodb, s čimer so se izogibali plačilu popravil. Praksa je bila obče razširjena in zapovedana z vrha.

Največ težav je bilo z vzmetenjem, pogonskimi gredmi in volanskim sistemom. Medtem ko je Tesla vztrajala, da težav ni, so se voznikom tesle kvarile. Kadar se je okvara pripetila pri počasni vožnji, hujših posledic ni bilo, v nekaterih primerih pa so zaradi okvar vozila povzročila prometne nezgode. Dokumente iz let 2016–2022, ki jih je pridobil Reuters, kažejo na namerno zavajanje in navodila mehanikom, naj za težave okrivijo stranke.

Primeri segajo od zlomov nosilcev in gredi do bizarnih, kot je odlom kolesa pri vožnji po avtocesti. Tesla je vpoklice problematičnih vozil izvedla šele, če so jo k tem prisilile oblasti. Na Kitajskem so tako zadnje gredi menjali, šele ko se je zgodilo več nesreč in so oblasti to zahtevale, medtem ko drugod teh delov pač niso zamenjali. V ZDA so dosledni krivili voznike, češ da so zapeljali v robnik ali kaj podobnega.

Reuters